Среди стран НАТО есть разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом 6 апреля сообщила газета New York Times со ссылкой на источники

«НАТО перед судом истории»: бесконечные войны и убийства © AP, Vadim Ghirda По словам двух высокопоставленных официальных лиц, Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв отношений с Москвой и за «усилия, которые поставят Россию на колени».

Вместе с тем Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.