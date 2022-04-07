Американские санкции против российского банковского сектора показывают «истинные» цели Вашингтона. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает 7 апреля Telegram дипмиссии

Виноваты США: антироссийские санкции ударили по Венесуэле © pixabay

«Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — сказал он.

Посол добавил, что «безостановочные санкционные выпады США» наносят ущерб мировой экономике, лишая зарубежных партнеров России взаимовыгодного сотрудничества и прибылей.

Накануне США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка в рамках ограничений, налагаемых на российскую экономику из-за спецоперации на Украине. Введенные ограничения означают заморозку активов этих кредитных организаций в США и полный запрет для американских резидентов на ведение бизнеса с ними. Кроме того, Вашингтон запретил любые новые инвестиции в российскую экономику.

Позднее пресс-служба Сбербанка заявила, что банк продолжит работать в штатном режиме. Там уточнили, что система уже адаптировалась к ограничениям, и заверили, что новые меры никак не повлияют на обслуживание клиентов. В Альфа-банке также заявили, что банк продолжает работать как обычно.