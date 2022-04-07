Люди в городе Буча погибли от рук украинских военных. Об этом 6 апреля заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер, передает РИА Новости

Мамонтов рассказал, чем опасна провокация в Буче для друзей России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что российский подход заключается в исключительно уважительном отношении ко всем жителям Украины и стремлении не нанести вреда мирным жителям.

Американский специалист обратил внимание на то, что на опубликованном видео с якобы убитыми российскими военными мирными жителями в Буче на большинстве лежачих тел виднеются белые повязки на рукаве, которые можно считать знаком сотрудничества с Россией. Он также добавил, что тела на видео не выглядят как пролежавшие с момента выхода российских войск, на них виднеется свежая кровь.

Эксперт резюмировал, что люди в Буче были убиты 1 апреля украинскими военными, а теперь мировое сообщество пытается обвинить Россию в данном преступлении.

В минувшие выходные киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кадры провокацией Киева, представляющей собой «очередное преступление украинских властей» и «преступную инсценировку якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими». Дипломат заявила о достаточности доказательств невиновности России в случившемся, добавив, что за время нахождения города под контролем российских войск от насильственных действий не пострадал ни один мирный житель.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что ситуацию в Буче необходимо расследовать, однако нужно реальное, беспристрастное и независимое расследование.