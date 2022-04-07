Американская газета The New York Times 6 апреля подтвердила подлинность видео, на котором запечатлен момент расправы украинских военных над солдатами Вооруженных сил России

Бежали в спешке, оставив чудовищные улики: что находят на бывших позициях ВСУ © Украина.ру

На кадрах видно, как группа украинских солдат расстреливает мужчину в камуфляже с курткой на голове, который лежит на дороге в луже крови, но еще подает признаки жизни. Рядом с ним видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых. При этом у одного из них руки связаны за спиной. Неподалеку от места убийства виднеется бронемашина БМД-2.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что смотрела видеозапись.

«У меня нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности кадров или публикации The New York Times», — отметила она.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение установить обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных. Следователям велено возбудить уголовное дело после публикации в сети видео с моментом расстрела пленного. Бастрыкин поручил подчиненным выяснить обстоятельства произошедшего, точное время и место съемки, установить личности причастных к преступлению. В ведомстве указали на грубое нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, допущенные военнослужащими ВСУ и других украинских воинских формирований.