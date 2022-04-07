Мечты де Голля о Европе от Лиссабона до Владивостока не столь важны, как единая Русь от Карпат до Камчатки. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Один из британских политиков говорил, что нам нужно удерживать Америку в Европе, Германию под Европой и Россию вне Европы. Россия же должна действовать наоборот, подчеркнул эксперт. Безпалько раскрыл, удастся ли России завершить спецоперацию нынешними силами © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Давайте сотрудничать с теми силами, которые хотят, чтобы Германия была Германией, а не подъевропейской силой, чтобы Британия не могла диктовать свои условия, чтобы Америка ушла со своим ядерным оружием из Европы, и чтобы мы могли сотрудничать с Европой как равная часть европейской цивилизации. Просто мы часть восточной (византийской) европейской цивилизации, а они западной», — сказал Безпалько.

У нас с Европой много общего, и мы можем быть единым целым, но для этого как минимум должна завершиться спецоперация, а как максимум — измениться геополитический расклад на территории Европы, заявил собеседник издания.

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