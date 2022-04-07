Никакого "взятия Киева к 9 мая" не будет: это военно-стратегическая и политическая пошлость. Спецоперация - это не строительство дома с чётко установленными сроками, рассказал в интервью Украина.ру генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники подробно рассказали о переговорном процессе между Россией и Украиной, который состоит из четырех основных направлений (внеблоковый статус, размер армии, политическое устройство и вопрос территорий). Источник издания, близкий к переговорному процессу, считает, что достижение договоренностей ни по одному из этих направлений невозможно без смены власти в Киеве, притом, что Россия такие цели официально не заявляла. «Все сгорело в огне истории». Безпалько о том, сколько еще будут вестись переговоры с Украиной © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Понятно, что без плана никто не воюет, но суть в том, что мы должны подготовиться к тому, что это не игрушки. Только у человека с воспаленным сознанием может возникнуть желание завершить спецоперацию, например, к 9 мая. Это не строительство дома, которое запланировано на пять лет, а его завершили за четыре, и наоборот», — сказал Мамонтов.

В ходе спецоперации нужно каждый день просчитывать, сколько людей ты потеряешь и какие будут последствия, подчеркнул эксперт.

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