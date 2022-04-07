Заключение временного договора с Украиной — крайне невыгодный для России шаг, который, скорее всего, не будет осуществлён. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники подробно рассказали о переговорном процессе между Россией и Украиной, который состоит из четырех основных направлений (внеблоковый статус, размер армии, политическое устройство и вопрос территорий). Источник издания, близкий к переговорному процессу, считает, что достижение договоренностей ни по одному из этих направлений невозможно без смены власти в Киеве, притом что Россия такие цели официально не заявляла. «Все сгорело в огне истории». Безпалько о том, сколько еще будут вестись переговоры с Украиной © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Операция будет продолжаться дальше, просто будут некие периоды затишья, как в Сирии. Я не вижу в этом смысла. Любая пауза означает перенос проблемы на попозже, когда их перевооружат, увеличат армию и боевые действия возобновятся в более худшей для нас ситуации. Нужно решать проблему до конца», — сказал Рожин.

Пока Россия не достигла своих целей, любое перемирие будет в пользу даже не Украины, а Вашингтона, подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.