Российскому государственному аппарату противостоит выпестованный Западом креативный класс. Именно поэтому им так легко удаётся оперировать на информационном поле, рассказал в интервью Украина.ру бывший министр безопасности ДНР Андрей Пинчук

Устроить провокацию в Буче и продолжать давление в информационном поле Украине позволяет креативный класс во власти, подчеркнул эксперт. Буча и всё, что вокруг неё, Украина обозначила разногласия США и Великобритании. Итоги 4 апреля на Украине © REUTERS, Marko Djurica

«Мы же прекрасно понимаем, что двадцатилетней российской иерархической государственной системе противостоит креативный прозападный класс продюсеров, режиссеров, сценаристов и актеров, которые всю свою сознательную жизнь занимались моделированием реальности, обманом зрителей. А в этом им помогает вся огромная западная фабрика грез и оболванивания», — сказал Пинчук.

В связи с этим в соревнованиях, кто создаст лучшую картинку, воспользовавшись ошибкой противника, несомненно, пока выигрывает поддерживаемая всей мощью Запада украинская сторона, заключил собеседник издания.

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