С точки зрения штабной логики, передача Докучаевска была бы абсолютно рациональным действием, которое позволило бы выпрямить линию фронта. Однако в то время рациональность удалось проломить расчетом высшего порядка — идеологическим и патриотическим, подчеркнул эксперт.
«Я очень сожалею, что в ситуации с Гостомелем, с Бучей не нашлось возможности для того, чтобы над рациональными расчетами были соображения более значительные — нравственные, идеологические и патриотические, тем более с учетом тех огромных жертв, которые при этом приносились», — сказал Пинчук.
Сиюминутная рациональность всегда терпит крах в больших исторических событиях, добавил собеседник издания.
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