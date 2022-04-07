Необходимо привлечь к спецоперации на Украине дополнительные возможности и дать добровольцам возможность участия в ней. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Нужно привлекать дополнительные возможности. Общество к этому готово. Есть масса добровольцев. Я не понимаю, почему их не используют. Можно взаимодействовать с зарубежными странами по привлечению добровольцев. Мы почти не используем стратегическую авиацию», — сказал Безпалько. Стратегическая авиация и добровольцы. Почему России надо быть жёстче — Безпалько © Украина.ру

Эксперт посетовал на тот факт, что снабжавшие ВСУ Одесский и Кременчугский НПЗ уничтожили только спустя месяц после начала спецоперации. Понятно, что могут быть ошибки и огрехи, но нужно сосредоточиться и довести спецоперацию до конца, подчеркнул Безпалько.

Полностью интервью можно прочитать здесь.