«Нужно привлекать дополнительные возможности. Общество к этому готово. Есть масса добровольцев. Я не понимаю, почему их не используют. Можно взаимодействовать с зарубежными странами по привлечению добровольцев. Мы почти не используем стратегическую авиацию», — сказал Безпалько.
Эксперт посетовал на тот факт, что снабжавшие ВСУ Одесский и Кременчугский НПЗ уничтожили только спустя месяц после начала спецоперации. Понятно, что могут быть ошибки и огрехи, но нужно сосредоточиться и довести спецоперацию до конца, подчеркнул Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.