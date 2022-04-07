Владимир Зеленский — хоть и марионетка Запада, но марионетка весьма опасная для России, и он будет таковой оставаться после окончательного поражения киевской власти в результате спецоперации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Зеленский пока что устраивает Запад в своей нынешней роли, однако в скором времени его может ждать незавидная судьба, рассказал эксперт. Зеленский сам себе не хозяин. Размышления о давнем и загадочном визите © AFP, Daniel LEAL

«Пока у Зеленского есть не силовые, а пиар-возможности, он будет выступать перед парламентами разных стран. Возможно, в результате его выступлений на Украину будут поставлять более серьезное оружие (танки, БМП или ПЗРК), и нам придется уничтожать железнодорожные пути и электростанции на Западной Украине. Но если через пару лет [президент США Джо] Байден с [президентом РФ Владимиром] Путиным договорятся, они скажут ему, что в новых геополитических условиях Украина перестанет существовать», — сказал Безпалько.

В этих условиях Зеленский может быть президентом в изгнании, когда ему будут платить пенсию и зарплату. А если его что-то не устроит, он может скончаться в один момент, как Борис Березовский, в ванной, и его тоже похоронят с почестями, заключил собеседник издания.

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