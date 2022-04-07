«Как только в Херсоне включили российские каналы, прям сразу у людей какое-то просветление началось. Мне кажется, что нужно тащить туда наши газеты, наше телевидение. Не только федеральные, но и донецкие», — считает она.
По её словам, население Херсонщины было практически не в курсе войны, которую вёл киевский режим против населения Донбасса. Лишь некоторые, искавшие информацию целенаправленно, знают об этом.
«Все остальные, когда им говоришь, отвечают: "Не может такого быть". Рассказываешь, что четырнадцать тысяч погибших, больше ста погибших детей, они отвечают, что не может такого быть», — рассказала Екатерина.
Полностью интервью можно прочитать здесь.