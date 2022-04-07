России необходимо «завоевать сердца» жителей освобождённых территорий Украины, 8 лет подвергавшихся идеологической обработке пропагандистов киевского режима, внушавших ненависть к России и Донбассу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала жительница Донецка Екатерина, только что вернувшаяся из поездки на свою малую родину — Каховку

«Как только в Херсоне включили российские каналы, прям сразу у людей какое-то просветление началось. Мне кажется, что нужно тащить туда наши газеты, наше телевидение. Не только федеральные, но и донецкие», — считает она.

Эксперт рассказал, когда украинская пропаганда потеряет свою эффективность © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Все остальные, когда им говоришь, отвечают: "Не может такого быть". Рассказываешь, что четырнадцать тысяч погибших, больше ста погибших детей, они отвечают, что не может такого быть», — рассказала Екатерина.

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