Ранее Владимир Зеленский заявил, что выступит перед Совбезом ООН 5 апреля, где поднимет тему провокации в Буче, когда украинский режим обвинил российские войска в убийствах мирных граждан. Многие пользователи Сети усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона.
«Если мы откуда-то уходим, то надо снимать все улицы на все телефоны. Надо предполагать, что нас будут бить всякими кадрами. Никто не отменял информационную войну», — сказал Мамонтов.
В информационной войне правдивых обычно побеждают лжецы и мерзавцы по той причине, что последние не связаны никакими рамками, добавил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.