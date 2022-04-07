Российские бойцы, уходя с позиций, должны снимать все улицы населённых пунктов на телефон. Об этом в интервью Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

Ранее Владимир Зеленский заявил, что выступит перед Совбезом ООН 5 апреля, где поднимет тему провокации в Буче, когда украинский режим обвинил российские войска в убийствах мирных граждан. Многие пользователи Сети усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона. Буча и всё, что вокруг неё, Украина обозначила разногласия США и Великобритании. Итоги 4 апреля на Украине © REUTERS, Marko Djurica

«Если мы откуда-то уходим, то надо снимать все улицы на все телефоны. Надо предполагать, что нас будут бить всякими кадрами. Никто не отменял информационную войну», — сказал Мамонтов.

В информационной войне правдивых обычно побеждают лжецы и мерзавцы по той причине, что последние не связаны никакими рамками, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.