Россия не задействует значительной части своего военного потенциала, оберегая гражданскую инфраструктуру и жителей Украины. Поэтому спецоперация не может называться войной, рассказал в интервью Украина.ру генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

«Мы называем боевые действия «спецоперацией» не потому, что это красиво, а потому, что это не классическая война, когда враг идет на врага. Мы не сможем быть жестокими, потому что это в известном смысле гражданская война. Ресурсов хватит у того, кто глубже будет понимать эту ситуацию и не будет поддаваться сиюминутным порывам и расчеловечиваться. Тот, кто расчеловечится быстрее, — проиграет эту войну», — сказал Мамонтов. Юная луганская писательница предсказала, чем закончится спецоперация РФ на Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Мы сейчас даже размышляем, нужно ли ровнять с землей «Азовсталь». Россия может уничтожить завод до каменной крошки, но мы хотим, чтобы люди, к которым мы пришли, оставалось лояльным. В этом и заключается главная сложность этой спецоперации, заключил эксперт.

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