Провокационное обвинение российских войск в убийствах мирных жителей непременно должно быть опровергнуто с помощью правдивых данных. Это важно для дружественных России государств, рассказал в интервью Украина.ру генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

«Нам надо готовиться к тому, что такие провокации будут постоянно. И нам надо думать не только про США и Евросоюз. Есть еще и остальной мир, который не то чтобы за нас, но он с интересом следит за происходящим на Украине. И то, что мы пытаемся продвинуть свою позицию в Совбезе ООН и не сдаемся, — это правильно», — сказал Мамонтов. Кровавая Буча. Кто продавил продолжение войны в Украине накачкой ее оружием? © Twitter, U.S. Embassy Kyiv

Правда всегда потихоньку пробивала себе дорогу и в случае с иными провокациями против России, такими как "дело Скрипалей", напомнил эксперт.

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