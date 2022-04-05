Не более 3% населения Херсонской области активно участвует в антироссийских митингах, ещё 10-15% настроены негативно, но активного сопротивления не оказывают. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала жительница Донецка Екатерина, только что вернувшаяся из поездки на свою малую родину — Каховку

По её словам, многие «упоротые» сторонники киевского режима бежали из региона, поскольку были замешаны в различных преступлениях.

Основной костяк оставшейся агентуры составляют чиновники предыдущей администрации или близкие к ним люди, имевшие доход от коррупции, указала Екатерина, добавив, что их действиями руководят из Николаева и Киева.

«Получается, как только украинскую власть "сковырнули", они потеряли доступ к кормушке, поэтому сейчас проплачивают митинги, чтобы сюда вернулась украинская власть. Они без идеи это делают, а только исходя из каких-то своих финансовых соображений», — рассказала она.

Дончанка также указала, что большая часть населения региона аполитична.

«Их интересуют мир, порядок, пенсии, рабочие места и достойная зарплата», — сказала Екатерина.

Полностью интервью можно прочитать здесь.