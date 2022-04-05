Зеленский оценил шансы договориться с РФ по Крыму
Зеленский оценил шансы договориться с РФ по Крыму
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«Здесь для нас ничего не изменилось: мы не отвергаем возможность встречи для нашего президента, но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа», — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос, можно ли говорить, что переговорный процесс России и Украины под угрозой.

«Мы по-прежнему предпочитаем не делиться этой информацией», — отметил представитель Кремля.

Ранее во вторник Зеленский в эфире украинского телевидения допустил, что встречи с российским лидером может вовсе не быть.