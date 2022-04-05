Москва не отвергает возможность встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 5 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

Зеленский оценил шансы договориться с РФ по Крыму © president.gov.ua

Он также ответил на вопрос, можно ли говорить, что переговорный процесс России и Украины под угрозой.

«Мы по-прежнему предпочитаем не делиться этой информацией», — отметил представитель Кремля.

Ранее во вторник Зеленский в эфире украинского телевидения допустил, что встречи с российским лидером может вовсе не быть.