Двухпартийная группа конгрессменов США призвала президента Джо Байдена направить Украине еще больше вооружений, передал 4 апреля телеканал CNN

Стало известно, к какому типу военных преступников относится Байден © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Американские законодатели среди прочего просят Байдена нарастить поставки Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, противотанковых комплексов Javelin, а также беспилотников большой дальности. Последние, как утверждается, необходимы Киеву «для более успешного нарушения российских линий снабжения и противодействия ее осаде».

США на фоне проходящей на Украине специальной операции РФ еженедельно объявляют о выделении дополнительной военной помощи Украине. В середине марта Байден объявил о предоставлении Киеву рекордного пакета такой помощи на сумму порядка 800 миллионов долларов. В Вашингтоне утверждают, что поставки в рамках данного пакета уже начались и будут завершены приблизительно в середине апреля.

При этом в понедельник Белый дом заявил, что в самые ближайшие дни намерен объявить о выделении новой помощи Украине в сфере обороны.