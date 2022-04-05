Запрос конгрессменов, по их собственному утверждению, основан на «списке пожеланий», который официальный Киев якобы передал Белому дому на минувшей неделе. В данном документе, как отмечается, перечислены «17 областей, в которых Украине требуется дополнительная помощь» со стороны США.
Американские законодатели среди прочего просят Байдена нарастить поставки Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, противотанковых комплексов Javelin, а также беспилотников большой дальности. Последние, как утверждается, необходимы Киеву «для более успешного нарушения российских линий снабжения и противодействия ее осаде».
США на фоне проходящей на Украине специальной операции РФ еженедельно объявляют о выделении дополнительной военной помощи Украине. В середине марта Байден объявил о предоставлении Киеву рекордного пакета такой помощи на сумму порядка 800 миллионов долларов. В Вашингтоне утверждают, что поставки в рамках данного пакета уже начались и будут завершены приблизительно в середине апреля.
При этом в понедельник Белый дом заявил, что в самые ближайшие дни намерен объявить о выделении новой помощи Украине в сфере обороны.