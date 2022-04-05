Специальная операция России на Украине — это прорыв осады, организованной с запада и юга США посредством НАТО. К такому выводу 4 апреля пришло турецкое издание Cumhuriyet

При этом стратегия США в отношении Китая также заключается в том, чтобы окружить КНР широкой дугой, спускающейся в Центральную Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан, а оттуда протягивающейся в Японию.

В частности, отмечается в статье, в Казахстане в первые дни 2022 года была предпринята попытка оранжевого переворота при поддержке США путем использования справедливых акций и забастовок рабочих и искажения их направленности, а в Пакистане недавно после угроз из Вашингтона попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, который оказался занять антироссийскую позицию.

В этой связи издание призывает рассматривать специальную военную операцию России на Украине с учетом американской (натовской) стратегии окружения. В противном случае есть шанс оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной «антивоенщины».

Ранее китайская газета «Хуаньцю шибао» напомнила, что официальный Вашингтон инициировал пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности России. Конечная цель состоит в том, чтобы обессилить и разбить страну с помощью военной трясины и санкций.

В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивал на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. В январе Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.