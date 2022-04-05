Он напомнил, что Россия является одним из основных экспортеров сырья для производства продуктов питания: зерна, удобрений, энергоносителей.
«Она в сложившихся обстоятельствах не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире», — отметил он.
Прочие страны, поставляющие на мировой рынок зерно, также могут сократить его производство из-за нехватки и удорожания удобрений и энергоносителей, проблем с логистикой.
При этом выигравших в такой ситуации не окажется, резюмировал эксперт.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.