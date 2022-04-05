Уменьшение производства продуктов питания в мире из-за усиления санкционного давления превращается в реальность. Об этом 5 апреля рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, передает агентство «Прайм»

Назван срок прекращения экспорта стратегических товаров и сырья из России © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Она в сложившихся обстоятельствах не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире», — отметил он.

Прочие страны, поставляющие на мировой рынок зерно, также могут сократить его производство из-за нехватки и удорожания удобрений и энергоносителей, проблем с логистикой.

При этом выигравших в такой ситуации не окажется, резюмировал эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.