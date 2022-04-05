Сущность правящего на Украине режима делает маловероятным достижение компромисса с российским руководством. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру венгерский политический консультант Миклош Кевехази

Он считает, что президент России Владимир Путин мог бы пойти на компромисс с украинским руководством с целью прекращения страданий населения страны от военных действий, однако преступные действия киевского режима отдаляют такую возможность. Буча и всё, что вокруг неё, Украина обозначила разногласия США и Великобритании. Итоги 4 апреля на Украине © REUTERS, Marko Djurica

В частности, Кевехази возложил на Киев ответственность за убийства в городе Буча.

Он напомнил также о дискриминации, которой подвергаются закарпатские венгры, однако тяжелее всего от киевского режима пострадало население Донбасса, напомнил эксперт.

«Из того, что я вижу, никакой компромисс сейчас невозможен. Нужно довести спецоперацию до логического конца, провести денацификацию и разоружение, и уже после этого нужно решать, что делать с Украиной», — заявил венгерский политолог.

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