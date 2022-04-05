Он считает, что президент России Владимир Путин мог бы пойти на компромисс с украинским руководством с целью прекращения страданий населения страны от военных действий, однако преступные действия киевского режима отдаляют такую возможность.
В частности, Кевехази возложил на Киев ответственность за убийства в городе Буча.
Он напомнил также о дискриминации, которой подвергаются закарпатские венгры, однако тяжелее всего от киевского режима пострадало население Донбасса, напомнил эксперт.
«Из того, что я вижу, никакой компромисс сейчас невозможен. Нужно довести спецоперацию до логического конца, провести денацификацию и разоружение, и уже после этого нужно решать, что делать с Украиной», — заявил венгерский политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.