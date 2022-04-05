Глава министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок 4 апреля объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом она сообщила в своем Twitter

В «Азове» зовут западных дипломатов воевать в Мариуполе © gdb.rferl.org

После этого Франция также решила выслать ряд российских дипломатов, деятельность которых, по мнению властей, противоречат интересам безопасности страны. По информации французского телеканала BFM, речь идет о высылке около 30 дипломатов.

Во вторник глава МИД Италии заявил о высылке 30 российских дипломатов.

Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия даст достойный ответ на эти решения.