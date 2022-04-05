Подписав договор о поставке газа через Сербию и Венгрию, президент РФ Владимир Путин заложил экономическую основу для возобновления сербско-венгерской дружбы. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру венгерский политический консультант Миклош Кевехази

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«Потом, когда Габсурги захватили Венгрию и часть Сербии, они начали стравливать венгров с сербами, и, к сожалению, последние 200 лет мы воевали», — рассказал Кевехази.

Он уточнил, что между сербами и венграми ещё сохраняется много проблем из прошлого, которые необходимо будет решить, однако договор с Россией является экономическим фундаментом, на котором можно будет возобновить дружбу двух народов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.