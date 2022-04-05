Он напомнил, что в 15 и 16 веках эти два народа вместе воевали против турецких захватчиков.
«Потом, когда Габсурги захватили Венгрию и часть Сербии, они начали стравливать венгров с сербами, и, к сожалению, последние 200 лет мы воевали», — рассказал Кевехази.
Он уточнил, что между сербами и венграми ещё сохраняется много проблем из прошлого, которые необходимо будет решить, однако договор с Россией является экономическим фундаментом, на котором можно будет возобновить дружбу двух народов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.