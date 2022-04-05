Мэром Мариуполя после деоккупации этого города может стать экс-глава завода «Азовмаш» Константин Иващенко. В поддержку его кандидатуры 5 апреля в эфире телеканала «Россия 24» высказался глава ДНР Денис Пушилин

Накануне Иващенко единогласно выдвинули кандидатом в мэры на собрании лидеров общин Мариуполя. На том же собрании его участники признали результаты референдума о независимости ДНР от 2014 года. Сотни украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе — Кадыров © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Считаю нужным с моей стороны [поддержать] выдвинутого лидера и предложить ему возглавить местную администрацию, что я сегодня и сделаю», — заявил Пушилин.

Иващенко в прошлом возглавлял завод «Азовмаш». После — депутат местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В настоящий момент большая часть Мариуполя находится под контролем Народной милиции ДНР и вооруженные сил РФ. Украинские националисты и подразделения Вооруженных сил Украины укрываются в промышленной зоне завода «Азовсталь» и порта.