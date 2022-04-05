Немецкое автомобилестроение готовится к худшему: тревожным «звонком» стало требование президента России Владимира Путина оплачивать поставки энергоносителей исключительно в рублях, сообщила 4 апреля газета Süddeutsche Zeitung

Эксперт: недружественным странам придётся переходить на оплату сырья в рублях © коллаж Украина.Ру издания, в минувшие выходные газ еще поступал. Однако эксперты уверяют, что расслабляться нельзя.

«Самое страшное впереди», — заявил пожелавший остаться анонимным источник.

Найти замену быстро — до конца текущего года — можно лишь частично.

«Наши (немецкие — ред.) цепочки поставок испытывают сильнейший стресс. Очень скоро мы (Германия. — Ред.) ощутим дефицит во многих сферах», — сказал глава Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреас Раде.

Он уверен, что стране необходимо настроиться на дефицит и других сырьевых ресурсов, а также роста их стоимости. В частности, речь идет о палладии, пятая часть импорта которого приходится на Россию.

Ранее председатель Федерации ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиан Фассен заявил, что ситуация с угрозой прекращения поставок топлива из России может привести к исчезновению кондитерской отрасли в стране.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

В марте Путин поручил Центробанку, «Газпрому» и правительству организовать перевод расчетов за газ с недружественными странами на рубли.