Во вторник, 5 апреля, в районе 06:30, СБУ арестовала известного харьковского антифашиста Олега Новикова. В своем Telegram-канале он успел написать: «За мной пришли. Не поминайте лихом. Оставайтесь сами собой»

Марков рассказал, как помочь арестованным на Украине © РИА Новости, Нина Зотина Олег Новиков — бывший депутат райсовета, активист Антимайдана, инвалид, но человек православный и несгибаемых убеждений. В 2015 году, будучи лидером общественной организации «Исток», арестован и приговорен к трем годам лишения свободы за «сепаратизм». После освобождения Новиков продолжил публично высказывать свою позицию о братских отношениях русского и украинского народов, после начала боевых действий мужественно пытался донести слово правды до харьковчан.

Он стал ещё одним узником режима, наряду с арестованными ранее иными «пророссийскими» деятелями — Еленой Бережной, Яном Таксюром, Юрием Ткачевым и многими другими. Сегодня Олег Новиков подвергается смертельной опасности и нуждается в максимально возможном внимании к факту его ареста — как со стороны правозащитных организаций, так и средств массовой информации.