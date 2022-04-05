Олег Новиков — бывший депутат райсовета, активист Антимайдана, инвалид, но человек православный и несгибаемых убеждений. В 2015 году, будучи лидером общественной организации «Исток», арестован и приговорен к трем годам лишения свободы за «сепаратизм». После освобождения Новиков продолжил публично высказывать свою позицию о братских отношениях русского и украинского народов, после начала боевых действий мужественно пытался донести слово правды до харьковчан.
Он стал ещё одним узником режима, наряду с арестованными ранее иными «пророссийскими» деятелями — Еленой Бережной, Яном Таксюром, Юрием Ткачевым и многими другими. Сегодня Олег Новиков подвергается смертельной опасности и нуждается в максимально возможном внимании к факту его ареста — как со стороны правозащитных организаций, так и средств массовой информации.