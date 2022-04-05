Во время строительства газопровода «Северный поток – 2» Сербия и Венгрия заключили отдельные договоры с Россией о поставках газа по другому маршруту, и сейчас надёжно обеспечены топливом «по нормальной цене». Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру венгерский политический консультант Миклош Кевехази

По его словам, это было сделано из опасений, что Германия, став благодаря «Северному потоку-2», основным газовым хабом Европы, будет навязывать слишком большую наценку за транзит российского газа. Митрахович рассказал, когда будет «разморожен» «Северный поток – 2» © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«В Венгрии тогда сразу начались переговоры с [Владимиром] Путиным относительно того, чтобы газопровод через Чёрное море, Болгарию, Сербию попал в Венгрию, а потом в Австрию и другие страны, чтобы никому не нужно было перепродавать газ, а каждая страна могла напрямую заключать контракты с Россией», — рассказал эксперт.

Он предположил, что Венгрия не будет заниматься перепродажей российского газа, используя нынешнюю напряжённую ситуацию, а использует его поставки для своего развития.

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