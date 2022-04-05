Посольство России в США назвало абсурдными слова заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс об угрозе от неразорвавшихся боеприпасов, якобы оставленных Вооруженными силами РФ на Украине, говорится 5 апреля в Telegram-канале диппредставительства

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов на Украине гиперзвуковой ракетой "Кинжал" © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк Б. Дженкинс относительно угрозы, исходящей от неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных ВС РФ на территории Украины. Подобные обвинения абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США. В их числе ПЗРК и ПТРК, которые ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями», — сказано в посте посольства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.