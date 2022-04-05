Он отметил, что оба политика одержали победу на выборах, несмотря на то, что Евросоюз оказывал «колоссальное давление» с целью не допустить такого результата.
«И Орбан, и Вучич отстаивают интересы венгерского и сербского народа…. И в Венгрии, и в Сербии одержали победу национально ориентированные силы, которые за здравый смысл и сотрудничество с Россией», — рассказал Кевехази.
По его словам, сейчас против Сербии и Венгрии выступает «весь либеральный мир».
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