Победа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича на состоявшихся 3 апреля в этих странах выборах стали общей победой венгерского и сербского народов. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру венгерский политический консультант Миклош Кевехази

Вучич оправдался за поддержку Сербией антироссийской резолюции ООН © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«И Орбан, и Вучич отстаивают интересы венгерского и сербского народа…. И в Венгрии, и в Сербии одержали победу национально ориентированные силы, которые за здравый смысл и сотрудничество с Россией», — рассказал Кевехази.

По его словам, сейчас против Сербии и Венгрии выступает «весь либеральный мир».

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