Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представил журналистам видео, доказывающее, что история в Буче носит постановочный характер, передает 5 апреля РИА Новости

«Верх лжи и цинизма»: посол Антонов назвал цель провокации в Буче © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Федорук рассказывает о выводе российских войск из города. Постпред обратил внимание, что тот ни слова не говорит о якобы «убитых».

«30 марта министр обороны РФ [Сергей Шойгу] объявил о выводе российских Вооруженных сил из ряда регионов, в том числе из Бучи. Этот факт был подтвержден на следующий день мэром Бучи. В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии», — заметил Небензя.

Он также показал другое видео Федорука, на котором тот улыбается, смеется и не говорит о жертвах. Затем он продемонстрировал фото депутата Верховной Рады Жана Беленюка, который посетил Бучу после восстановления над ней киевского контроля. Он также запечатлен улыбающимся и не упоминает о погибших и о зверствах. Кроме того, Небензя показал видео Национальной гвардии Украины, снятое 2 апреля в Буче, где также не видно погибших на улицах.

Дипломат подчеркнул, что видео с телами на дорогах появилось только 3 апреля.

«Оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью», — заявил Небензя.

Он считает, что данные видеозаписи «не дают никаких оснований сомневаться, что это была постановка». Также постпред пообещал представить этому новые доказательства.

Ранее постпред сообщил, что Великобритания отказалась проводить экстренное заседание Совета безопасности (СБ) ООН по событиям в Буче. Как сообщил дипломат, в Лондоне сочли, что ситуация не требует немедленного действия СБ. Небензя назвал этот отказ беспрецедентным в практике Совбеза.

В минувшие выходные украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших.

Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из «погибших» меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.

В Минобороны РФ заявили, что все видеозаписи являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.