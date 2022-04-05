Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 5 апреля в своем Telegram-канале сравнил нынешнюю Украину с нацистской Германией и спрогнозировал ее дальнейшую судьбу

По словам Медведева, пассионарная часть украинцев все последние 30 лет буквально молилась на Третий рейх. И это, полагает он, не игра в фашистскую эстетику, как это пытаются представить на Западе, а самая настоящая идеология. «Изменить кровавое сознание»: Медведев рассказал о денацификации Украины © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять», — написал зампредседателя Совбеза.

Медведев полагает, что российская спецоперация будет уроком для Украины, как и эпизоды из «славного прошлого». Он напомнил, как советский разведчик Павел Судоплатов уничтожил одного из лидеров украинских националистов Евгена Конавальца, «вежливо передав этому любителю сладкого в Роттердаме конфетную коробку с бомбой внутри — "Це вам подарунок з Києва"».

«Таких "подарункiв" для нацистских преступников будет еще немало!» — резюмировал Медведев.

Российская спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Одни из ее главных целей — демилитаризация и денацификация этой страны.