Оппозиционная коалиция ясно дала понять, что в случае прихода к власти Венгрия вступит в вооружённый конфликт на Украине на стороне киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру венгерский политический консультант Миклош Кевехази

По мнению эксперта, победа оппозиционной коалиции привела бы к тому, что венгерским молодым людям пришлось бы воевать с русскими, а Будапешт поставлял бы Украине и своё оружие, и провозил бы через венгерскую территорию оружие НАТО. Венгрия не допустит поставок оружия Украине — Сийярто © CC0, Pixabay

«Это было бы катастрофой для венгерского народа и венгерской государственности, потому что в победе России в ходе спецоперации у нас никто не сомневается. Это не значит, что России пришлось бы переходить венгерскую границу, но она бы точно восприняла Венгрию как врага», — сказал Кевехази.

По его словам, венгры были против такого сценария, что и привело к убедительной победе на выборах партии премьер-министра Виктора Орбана.

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