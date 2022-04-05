По мнению эксперта, победа оппозиционной коалиции привела бы к тому, что венгерским молодым людям пришлось бы воевать с русскими, а Будапешт поставлял бы Украине и своё оружие, и провозил бы через венгерскую территорию оружие НАТО.
«Это было бы катастрофой для венгерского народа и венгерской государственности, потому что в победе России в ходе спецоперации у нас никто не сомневается. Это не значит, что России пришлось бы переходить венгерскую границу, но она бы точно восприняла Венгрию как врага», — сказал Кевехази.
По его словам, венгры были против такого сценария, что и привело к убедительной победе на выборах партии премьер-министра Виктора Орбана.
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