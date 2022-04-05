Пассионарная часть украинцев последние 30 лет буквально молилась на Третий рейх, задача по денацификации Украины сложна, но она будет решена и не только на полях сражений. Об этом 5 апреля в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Одна из ее основных целей — денацификация этой страны. Российские власти подчеркивали, что Киев должен запретить деятельность праворадикальных группировок, а также прекратить гонения на русскоязычных граждан. Армен Гаспарян: мы ошиблись в уровне проникновения нацистской идеологии в украинское общество © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально. Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой нашей армией, находят нацистскую символику — штандарты, литературу, плакаты. Даже чашки со свастикой! Это не игра в фашистскую эстетику, как нам пытаются доказать западники. Это идеология», — написал Медведев.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин твердо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. По мнению Медведева, это сложная задача, решение которой потребует времени, причем не только на полях сражений.

«Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности, наконец, построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока», — заявил он.