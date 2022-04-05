Посол России в США назвал провокацию в Буче верхом лжи и цинизма. Об этом сообщили 5 апреля в Telegram-канале диппредставительства РФ

Инсценировку в Буче пытаются использовать в антироссийских целях — Лавров © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Он также назвал заявления властей США о военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими на территории Украины, «голословными обвинениями» и частью скоординированных усилий Запада по демонизации Вооруженных сил.

Дипломат отметил, что в реальности дело обстоит ровно наоборот: в контролируемые российскими военными районы Украины доставляется гуманитарная помощь.

«Для обеспечения нужд гражданского населения направлены сотни тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Российская сторона гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев и иностранных граждан», — добавил Антонов.

В минувшие выходные украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших.

Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из «погибших» меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.

В Минобороны РФ заявили, что все видеозаписи являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.