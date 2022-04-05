Партнерство AUKUS провоцирует напряженность и новый виток гонки вооружений. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 4 апреля на заседании комиссии ООН по разоружению

РФ призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран — Полянский © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Считаем, что данное партнерство провоцирует напряженность в сфере международной безопасности, формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — уточнил Полянский.

В сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности AUKUS, деятельность которого будет сосредоточена в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках партнерства заявлено сотрудничество в создании оборонных технологий. Австралия получит возможность строительства атомных подводных лодок.

По мнению аналитиков, партнерство AUKUS направлено на противодействие Китаю.