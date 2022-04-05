Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 4 апреля на заседании комиссии ООН по разоружению исключил возможность применения ядерного оружия в ситуации с Украиной

Третья мировая и ядерное оружие. Кнутов рассказал о худшем сценарии © Украина.ру сказал Полянский.

По его словам, «данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине».

Более того, отметил Полянский, Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Дипломат также заявил, что рассуждения о якобы возможности применения Россией ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы.

«Они (вбросы — ред.) нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.