«Вопреки прозвучавшим сегодня измышлениям задействование Россией ядерного потенциала возможно только в ответ на применение против нее и/или ее союзников ядерного и других видов ОМУ (оружия массового уничтожения — ред.) или в случае агрессии против нашей страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — сказал Полянский.
По его словам, «данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине».
Более того, отметил Полянский, Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Дипломат также заявил, что рассуждения о якобы возможности применения Россией ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы.
«Они (вбросы — ред.) нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер», — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.