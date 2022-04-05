В то время, как Вашингтон оказывает давление на европейские страны, заставляя их отказываться от импорта российских энергоносителей, американский импорт российской нефти за последнее время существенно увеличился. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 апреля в китайской газете Global Times

Эксперт Цуй Хэн, научный сотрудник из Восточно-китайского педагогического университета, рассказал изданию, что США, действуя в рамках идеологического противостояния с РФ, добиваются от своих союзников введения санкций против этой страны. Крашенинникова: торгуя с Россией, Китай не упустит своей выгоды © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Одновременно из соображений прагматизма США покупают российские энергоносители по низким ценам.

С другой стороны, США продают энергоносители в Европу по более высоким ценам, что отвечает интересам их собственных нефтяных компаний.

«В результате Европа становится жертвой — европейское богатство перетекает в США и помогает закрепить преимущество доллара по отношению к евро», — сказал Цуй.

Как далее отмечает издание, американский экспорт сжиженного газа увеличился в прошлом месяце на 16 процентов, причём основная его доля приходится на поставки в европейские страны.