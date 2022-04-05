Россия призывает США вернуть ядерное оружие из неядерных стран на их территорию, инфраструктура для его размещения в Европе должна быть ликвидирована. Об этом 4 апреля заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

Третья мировая и ядерное оружие. Кнутов рассказал о худшем сценарии © Украина.ру сказал Полянский.

Он исключил возможность применения ядерного оружия на Украине и заверил, что основа российской политики в области безопасности и обороны носит «сугубо оборонительный характер».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что Москва не рассматривает возможность применения ядерного оружия.