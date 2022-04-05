«В нарушение обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — Ред.) на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, продолжается и проведение так называемых "совместных ядерных миссий" НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов Альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению», — сказал Полянский.
Он исключил возможность применения ядерного оружия на Украине и заверил, что основа российской политики в области безопасности и обороны носит «сугубо оборонительный характер».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что Москва не рассматривает возможность применения ядерного оружия.