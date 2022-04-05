«После того как Зеленский три раза в последние недели в разгар кампании в высказываниях нападал на [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, на Венгрию, чего после этого ожидать? Мы будем, как и до этого, оказывать гуманитарную помощь, но какие нормальные отношения после этого? Прагматичные, возможно», — сказал Штир.
По его словам, отношения Венгрии и Украины за последние годы ухудшились, «потому что то, как Украина относится к венгерским нацменьшинствам, — это ужас».
Эксперт считает, что Будапешт все равно продолжит поддерживать отношения с Киевом, потому что на территории Украины живет около 100 тысяч венгров.
«Значит, с Украиной — охлажденно, прагматично, не против, но кроме гуманитарной помощи, после того, как вел себя Зеленский по отношению к Орбану и Венгрии, по-моему, в ближайшем будущем ничего больше невозможно ожидать», — сказал он.
Штир также добавил, что из-за кризиса на Украине ухудшились отношения Венгрии с Польшей, поскольку руководства двух стран заняли разные позиции по украинскому вопросу.
«Орбан не хочет потерять этого союзника, потому что в европейских баталиях Польша и Венгрия идут вместе. Значит, он из-за этого тоже, исходя из венгерских интересов, из прагматичности попробует сохранить (этот союз. — Ред.) и не пойдет против Польши, и будет из-за этого сдержан в вопросе Украина-Россия», — предположил эксперт.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Также на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.