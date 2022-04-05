Отношения Венгрии и Украины будут прохладными и прагматичными, но не нормальными из-за резких высказываний украинского лидера Владимира Зеленского и проводимой Украиной национальной политики по отношению к венгерскому меньшинству. Об этом заявил журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир, передает 5 апреля РИА Новости

«Здоровый эгоизм»: Витязева о позиции Венгрии по Украине © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Виктора] Орбана, на Венгрию, чего после этого ожидать? Мы будем, как и до этого, оказывать гуманитарную помощь, но какие нормальные отношения после этого? Прагматичные, возможно», — сказал Штир.

По его словам, отношения Венгрии и Украины за последние годы ухудшились, «потому что то, как Украина относится к венгерским нацменьшинствам, — это ужас».

Эксперт считает, что Будапешт все равно продолжит поддерживать отношения с Киевом, потому что на территории Украины живет около 100 тысяч венгров.

«Значит, с Украиной — охлажденно, прагматично, не против, но кроме гуманитарной помощи, после того, как вел себя Зеленский по отношению к Орбану и Венгрии, по-моему, в ближайшем будущем ничего больше невозможно ожидать», — сказал он.

Штир также добавил, что из-за кризиса на Украине ухудшились отношения Венгрии с Польшей, поскольку руководства двух стран заняли разные позиции по украинскому вопросу.

«Орбан не хочет потерять этого союзника, потому что в европейских баталиях Польша и Венгрия идут вместе. Значит, он из-за этого тоже, исходя из венгерских интересов, из прагматичности попробует сохранить (этот союз. — Ред.) и не пойдет против Польши, и будет из-за этого сдержан в вопросе Украина-Россия», — предположил эксперт.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Также на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.