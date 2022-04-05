«Крымские немцы обеспокоены ситуацией, складывающейся в Германии. Русскоязычное население повсеместно подвергается травле и давлению. Самое поразительное то, что весь этот беспредел происходит при молчаливым согласии и кое-где и поощрении местных властей. Мы верим, что Германия продолжает оставаться демократической страной, которой чужд и ненавистен национализм. Надеемся, что украинский фашизм не даст всходы в современной Германии. Призываем канцлера Германии Олафа Шольца прекратить травлю русскоязычного населения и не допустить скатывания страны к расизму», — сказал Гемпель.
По его словам, русскоязычные немцы являются законопослушными гражданами Германии и не заслужили столь унизительного к себе отношения.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.