Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал канцлера Германии Олафа Шольца прекратить травлю русскоязычного населения и не допустить скатывания к расизму, передает 5 апреля РИА Новости

Александр Рар рассказал, как на самом деле немцы относятся к России © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Олафа Шольца прекратить травлю русскоязычного населения и не допустить скатывания страны к расизму», — сказал Гемпель.

По его словам, русскоязычные немцы являются законопослушными гражданами Германии и не заслужили столь унизительного к себе отношения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.