Посольство России в Египте опровергло распространяемую Украиной информацию о якобы блокировке российскими военными судна с украинской пшеницей. Об этом говорится 5 апреля в Twitter российского посольства

Эксперт объяснил, почему все больше молодых россиян поддерживают действия РФ на Украине © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Дипломаты добавили, что российский флот гарантирует свободу торгового судоходства.

Ранее украинское посольство в Египте обвинило Россию в якобы блокировке направлявшегося в Египет судна с пшеницей с Украины. Дипмиссия приложила к своему сообщению в Twitter данные о судне с портала отслеживания судов Marine Traffic, в котором судно указывается как EMMAKRIS III, ходящее под флагом Панамы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Египетские власти запретили экспорт на три месяца всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир до начала конфликта также импортировал значительное количество зерна.