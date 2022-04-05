Россия вытесняет США на Ближнем Востоке, американское влияние в регионе «тает на глазах». Об этом сообщило на днях гонконгское издание Asia Times

«Они неадекватны». Почему не Россия, а США должны стать мировым изгоем? © AP, Saul Loeb

Отказ американских союзников на Ближнем Востоке вводить ограничения против России отражает как нежелание этих стран противостоять Москве, заметно усилившей своё влияние в регионе, так и их собственное недовольство Вашингтоном.

Издание перечислило внешнеполитические ошибки США в отношениях со странами Ближнего Востока. В частности, американский лидер Джо Байден еще в ходе предвыборной кампании 2020 года жестко высказывался в отношении Саудовской Аравии. Он объявил о своем намерении сделать эту страну «изгоем». Данная внешнеполитическая позиция не изменилась и после того, как Байден стал президентом.

В течение последних лет наблюдались колебания и в американо-израильских отношениях. Усилия Байдена по восстановлению сделки с Ираном в сочетании с предупреждениями США относительно расширения израильский поселений на Западном берегу реки Иордан вновь усложнили американо-израильские отношения. А возросшее влияние России на Сирию и Иран заставило Израиль быть осторожным относительно обвинений в адрес Кремля.

Байден прохладно отнесся и к восстановлению отношений между США и Египтом, которым с 2014 года правит президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Хотя США и продолжают военную поддержку Каира, в январе они заморозили 130 миллионов долларов военной помощи, связав этот шаг с беспокойством относительно соблюдения в стране прав человека.

Деградация отношений между США и Турцией на протяжении последних десяти лет также стала совершенно очевидной. Президент Реджеп Тайип Эрдоган столкнулся с американской критикой относительно своей внутренней политики, тогда как множество жителей Турции обвиняют США в попытке переворота, произошедшей в 2016 году с целью смещения Эрдогана.

В ответ официальный Стамбул укрепил экономические отношения с Москвой с помощью энергетических сделок, увеличения торговли и турпотока. Россия является главным импортером для Турции, а их экономические отношения продолжают улучшаться.

Не предлагая своим союзникам на Ближнем Востоке ничего нового, администрация Байдена рискует увидеть, как они продолжат отдаляться все дальше и дальше от Вашингтона, резюмирует издание.

Ранее американское издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что Россия занимает место США на Ближнем Востоке. Бывшие союзники официального Вашингтона — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль — переориентируются на Москву из-за провальной политики администрации США в регионе и «сдувающегося» влияния страны. В частности, ОАЭ воздержались от голосования по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей Россию. Израиль также стремится избежать противостояния с Россией, отмечалось в статье.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.