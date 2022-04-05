Министерство финансов США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках, сообщило 4 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник в американском ведомстве

США введут санкции против российского госдолга © REUTERS, Kevin Lamarque

На прошлой неделе Минфин объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.

Агентство Блумберг со ссылкой на разъяснения Минфина США ранее передавало, что действующий санкционный режим в отношении России не препятствует платежам в обслуживании суверенного долга в долларах как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

По словам Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства.

Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.