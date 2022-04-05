«Двести шестьдесят семь морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня (в понедельник — ред.) в Мариуполе сдались в плен российским вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор!»,- написал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что российская армия не воюет с мирным населением, и призвал всех украинских военных перейти на «правильную сторону» и «вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа». Он добавил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.