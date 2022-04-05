Более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Об этом 4 апреля в своем Telegram заявил глава Чечни Рамзан Кадыров

Кадыров рассказал об «очистке» Мариуполя от националистов © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Глава Чечни подчеркнул, что российская армия не воюет с мирным населением, и призвал всех украинских военных перейти на «правильную сторону» и «вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа». Он добавил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.