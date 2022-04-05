Нынешняя киевская власть точно не согласится на условия России на переговорах: давление США и Великобритании заставляет её «воевать до последнего украинца». Поэтому РФ будет действовать жёстче, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Лондон и Вашингтон, которым подконтролен Владимир Зеленский, заинтересованы в затягивании конфликта, поэтому переговоры Россия ведёт с недоговороспособной украинской властью, заявил собеседник издания. Анпилогов рассказал, как дальше будет развиваться спецоперация на Украине © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Одним словом, мы должны повышать цену ведения войны на Украине. Все же понимают, что Украину никто восстанавливать не будет. Поэтому чем дольше они затянут, тем больше будут издержки на протяжении лет и даже десятилетий. Это напоминает ситуацию в Сирии, когда боевые действия максимально затягивали, но это не помешало добиться поставленных целей. Мы лишили боевиков возможности опираться на экономику внутри страны», — сказал Рожин.

Надо показать, что Россия к этому готова. Нужно ужесточать цели и повышать нагрузку на спецоперацию, заключил эксперт.

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