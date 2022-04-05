Вопрос протестного потенциала российской молодёжи рассмотрел в интервью Украина.ру профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ, доктор политических наук Игорь Кузнецов

Молодежный протест всегда представляет собой значимый потенциал, так как именно в этой среде быстрее всего распространяются и находят поддержку самые радикальные идеи, существует запрос на митинги или демонстрации, пикеты, столкновения с силами правопорядка, отметил эксперт. Молодежь не выбирает Фейсбук © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Относительная социальная депривация, невысокие жизненные шансы при сложившейся социально-политической структуре общества, недостаточные социальные гарантии при наличии растущего запроса на качество жизни и многое другое — заставляют молодых выбирать протест как один из шансов на самореализацию и как возможность "прогнуть этот мир под нас"», — сказал Кузнецов.

Необходимо обратить внимание на опыт «арабской весны», когда протестный потенциал молодых был направлен в деструктивное русло, подчеркнул эксперт.

Молодежи в современных условиях необходимо повышенное внимание и поддержка в главном — предоставлении максимального объема возможностей для реализации своего творческого потенциала на благо общества, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.