Несмотря на 8 лет террора нацистов, пророссийские жители Запорожья смогли остаться на родине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Артем Шарлай, помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области

«Для нашего же актива, сохранившегося ещё со времён Русской весны, несмотря на 8 лет террора нацистов, освобождение родных городов и сёл стало настоящим долгожданным праздником. Актив сохранился и пополняется людьми, которые раньше не были нашими сторонниками», — сказал Шарлай. Военный эксперт рассказал, когда войска РФ окружат Запорожье © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Люди видят, как почти каждый день по жилым кварталам Мелитополя ВС Украины запускают баллистические ракеты «Точка-У», а защищают Мелитополь от ракет «родных» украинских сил российские подразделения ПВО, рассказал собеседник издания.

С возвращением российского телевещания жители Запорожья получили доступ к правдивой и объективной информации. Шарлай добавил, что ранее по центральным украинским телеканалам жители Мелитополя могли видеть «чудесные вещи», к примеру, передачи о том, что жители Мелитополя «сами себя обстреляли».

Полностью интервью можно прочитать здесь.