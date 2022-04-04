Серьёзного и глубокого диалога по поводу проводимой на Украине спецоперации с российской молодёжью не ведётся. О том, как молодые люди видят происходящие события, рассказал в интервью Украина.ру профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ, доктор политических наук Игорь Кузнецов

«Российская молодежь имеет весьма различные представления о специальной военной операции. Эти различия во многом определяются возрастом молодых россиян — например, заметно, что старшие курсы студентов и аспиранты имеют иной уровень информированности и понимания ситуации по сравнению с младшими студентами и школьниками… Молодые люди часто "ведутся" на внешние эффекты и форму представления социально значимой информации», — сказал Кузнецов. Дудчак рассказал, почему спецоперация на Украине была неизбежна © РИА Новости, Нина Зотина

При этом молодёжь очень ценит искренность и глубину знаний тех, кто идет к ним и готов к диалогу. Нужно привлекать к такой работе популярных лидеров общественного мнения, представлять позиции экспертов, давая возможность детально обсуждать сложные вопросы и прояснять особенности текущей ситуации, подчеркнул эксперт.

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