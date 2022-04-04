«Российская молодежь имеет весьма различные представления о специальной военной операции. Эти различия во многом определяются возрастом молодых россиян — например, заметно, что старшие курсы студентов и аспиранты имеют иной уровень информированности и понимания ситуации по сравнению с младшими студентами и школьниками… Молодые люди часто "ведутся" на внешние эффекты и форму представления социально значимой информации», — сказал Кузнецов.
При этом молодёжь очень ценит искренность и глубину знаний тех, кто идет к ним и готов к диалогу. Нужно привлекать к такой работе популярных лидеров общественного мнения, представлять позиции экспертов, давая возможность детально обсуждать сложные вопросы и прояснять особенности текущей ситуации, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.