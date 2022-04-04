«Мы усердно работаем над новым пакетом санкций, который будет принят, вероятно, на этой неделе. Но мы всегда говорили, что санкции должны затрагивать тех, против кого они нацелены, чтобы они не вернулись к нам бумерангом. Это касается газа. Надо быть здесь реалистами. Но у нас достаточно других возможностей для санкций», — сказал Шалленберг.
Как добавил вице-канцлер Австрии Вернер Коглер, «пакеты санкций будут ужесточены».
«В любом случае есть возможности относительно ограничения экспорта из России, во всевозможных областях ограничения технологического импорта. Есть такие возможности», — уточнил Коглер.
Накануне украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших.
Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками, а некоторые и встают после того, как проехала машина.
В Минобороны РФ назвали видеозаписи из города «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция обсудит с партнерами по ЕС введение новых санкций против РФ из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом и допускает ограничения в отношении поставок российской нефти и угля.