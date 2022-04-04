Европе грозит голод из-за антироссийских санкций — СМИ
Европе грозит голод из-за антироссийских санкций — СМИ
© Skyler Ewing/Pexels
«Мы усердно работаем над новым пакетом санкций, который будет принят, вероятно, на этой неделе. Но мы всегда говорили, что санкции должны затрагивать тех, против кого они нацелены, чтобы они не вернулись к нам бумерангом. Это касается газа. Надо быть здесь реалистами. Но у нас достаточно других возможностей для санкций», — сказал Шалленберг.

Как добавил вице-канцлер Австрии Вернер Коглер, «пакеты санкций будут ужесточены».

«В любом случае есть возможности относительно ограничения экспорта из России, во всевозможных областях ограничения технологического импорта. Есть такие возможности», — уточнил Коглер.

Накануне украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших.

Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками, а некоторые и встают после того, как проехала машина.

В Минобороны РФ назвали видеозаписи из города «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция обсудит с партнерами по ЕС введение новых санкций против РФ из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом и допускает ограничения в отношении поставок российской нефти и угля.