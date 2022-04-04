Новый пакет европейских санкций в отношении России может быть принят на текущей неделе. Об этом заявил 4 апреля глава министерства иностранных дел (МИД) Австрии Александер Шалленберг, передает радиостанция «О-1»

Европе грозит голод из-за антироссийских санкций — СМИ © Skyler Ewing/Pexels

Как добавил вице-канцлер Австрии Вернер Коглер, «пакеты санкций будут ужесточены».

«В любом случае есть возможности относительно ограничения экспорта из России, во всевозможных областях ограничения технологического импорта. Есть такие возможности», — уточнил Коглер.

Накануне украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших.

Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками, а некоторые и встают после того, как проехала машина.

В Минобороны РФ назвали видеозаписи из города «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция обсудит с партнерами по ЕС введение новых санкций против РФ из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом и допускает ограничения в отношении поставок российской нефти и угля.