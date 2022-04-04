Президент Молдавии Майя Санду 4 апреля на пресс-конференции признала, что страна не может отказаться от российского газа

Венгерский премьер популярно объяснил, почему Будапешт не откажется от российского газа © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Санду.

Она отметила, что Молдавия вынуждена переориентировать свои торговые отношения.

«На Россию, Украину и Беларусь приходилось 15% нашего импорта и 26% молдавского экспорта. Сейчас мы вынуждены переориентировать все, менять логистику. Это создает дополнительные сложности и приводит к росту цен на определенные виды товаров», — подчеркнула Санду.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ Запад ввел против Москвы новые санкции, направленные прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Также в Европе стали чаще призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.