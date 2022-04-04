«Молдавские банки соблюдают введенные ограничения в том, что касается блокирования SWIFT в отношениях с российскими банками. В том, что касается торговли, молдавского экспорта в Россию почти нет по причине возникших преград. Но мы по-прежнему покупаем российский газ. Это самый важный аспект в отношениях с Российской Федерацией. У нас только один поставщик газа, ситуация очень сложная. Мы получаем газ из России и ежедневно оплачиваем 3-4 млн долларов», — заявила Санду.
Она отметила, что Молдавия вынуждена переориентировать свои торговые отношения.
«На Россию, Украину и Беларусь приходилось 15% нашего импорта и 26% молдавского экспорта. Сейчас мы вынуждены переориентировать все, менять логистику. Это создает дополнительные сложности и приводит к росту цен на определенные виды товаров», — подчеркнула Санду.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ Запад ввел против Москвы новые санкции, направленные прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Также в Европе стали чаще призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.